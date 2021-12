Veljkovic bijt meteen van zich af: "Ik heb meegewerkt aan het verhaal, maar wil niét de zondebok zijn"

Dejan Veljkovic praat! De spijtoptant in de zaak 'Propere Handen' doet zijn verhaal van één van de grootste schandalen uit de Belgische voetbalgeschiedenis. "Maar ik wil niét de zondebok worden."

"Ik heb meegewerkt aan het hele verhaal", begint Dejan Veljkovic zijn verhaal bij Pano. "Maar ik was niet de enige, hé. Er zijn een pak clubs, managers en trainers die me hebben gevraagd om zo'n constructies op te zetten en hen te helpen. Ik wil niet de zondebok zijn, hé."

Vooral het plotse geheugenverlies van sommige andere partijen zijn hem een doorn in het oog. "Het klopt dat er dertig miljoen euro is verdiend in het zwart met diverse constructies. Maar 25 miljoen euro daarvan is naar andere mensen gegaan. Het gerecht dacht aanvankelijk dat ik alles in mijn eigen zak had gestoken."

© photonews

"Ivan Leko, Peter Maes,... zeiden allemaal dat ze niets hadden verdiend", gaat Veljkovic verder. "Ondertussen zat ik in de cel en begreep ik niet wat die mensen aan het zeggen waren. Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen, maar de anderen moeten dat nu ook doen."

Veljkovic wil echter niét horen dat hij niet gestraft is. "Ik heb wél een straf gekregen: vijf jaar voorwaardelijk. Daarnaast mag ik niet meer werken op de oude manier of ik vlieg meteen in de cel. Ik ben veel geld kwijt, mijn appartementen in het buitenland, het huis dat ik gebouwd heb,... Dat is ook een straf."