Bart Vertenten reageert na docu Veljkovic: "Vanaf dag één gezegd"

De documentaire van Pano met ex-makelaar Veljkovic doet het Belgische voetbal op zijn grondvesten daveren.

Bij de voetbalfans is vooral de verontwaardiging groot over welke toestanden er allemaal omgingen in het voetbal. Eén figuur die ook in het oog sprong was scheidsrechter Bart Vertenten. Veljkovic probeerde hem andermaal uit de wind te zetten. De scheids moest een maand de gevangenis na een misgefloten strafschop.

“Zijn carrière als scheidsrechter is gekraakt. Hij was op weg om een internationale topper te worden en in de voetsporen te treden van Belgisch monument Frank De Bleeckere. Ik voel me erg schuldig ten opzichte van Bart, vanwege die ene zin”, zei Veljkovic in Pano.

“Ik heb bij Bart Vertenten in die vier jaar dat ik hem kende nooit vastgesteld dat hij wilde marchanderen of zijn positie als scheidsrechter op een oneigenlijke manier wilde gebruiken om er voordeel uit te halen. De rechtbank zal moeten oordelen of hij een dader of slachtoffer is van de hele operatie Propere Handen.”

Bart Vertenten reageerde kort aan Het Nieuwsblad. “Wat Dejan Veljkovic in zijn boek over mij zegt, hebben wij altijd vanaf dag één gezegd: er is nooit beïnvloeding geweest. Eindelijk wordt voor het eerst de waarheid geschreven. Drie jaar nadat ik ten onrechte in de gevangenis ben opgesloten en mijn carrière als scheidsrechter beëindigd zag.”