Marko Ilic wil blijven winnen met Kortrijk: "Gaan naar Seraing met vertrouwen"

KV Kortrijk heeft het vertrouwen opnieuw te pakken, na zeges tegen OH Leuven en in en bij KV Oostende.

Kortrijk kan tegen Seraing voor een 9 op 9 in een spanne van een week zorgen en daarvoor rekenen ze zoals steeds op doelman Marko Ilic.

Vertrouwen

De Serviër zit al aan zes clean sheets en maakt de nodige indruk bij De Kerels. "Ik ben heel blij met hoe alles loopt momenteel", klinkt het.

"Mijn statistieken zijn goed, maar het collectief primeert. Het vertrouwen is er en we willen nu ook in Seraing voor de drie punten gaan. De drie punten zijn een noodzaak."