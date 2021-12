Dury doet zijn verhaal en wou ook geen andere functie: "Ik zag hoe het ging met Alex Ferguson bij Manchester United"

Francky Dury nam met pijn in het hart afscheid van Zulte Waregem. Graag had hij het seizoen willen uitdoen, maar de slechte resultaten en een confronterende 17de plaats nekten hem. Ook wil hij het beste voor de club en de negativiteit rond zijn persoon droeg niet bij aan een goeie sfeer.

“Als je zeventiende staat na de helft van de competitie, klopt er iets niet. Maar mij ging het vooral om het stoppen van de negativiteit die binnen de club was geslopen. Want dat had een directe weerslag op mijn groep, en dat kon ik niet laten gebeuren. De vijandigheid op de parking na onze terugkeer uit Seraing deed bij mij een lichtje branden", doet hij zijn verhaal in HLN.

Er waren misschien wel opties om het anders te doen, zonder ontslag, maar dat wilde Dury zelf niet. “Een andere functie binnen de club wou ik zelf niet opnemen. Technisch directeur, raadgever, coördinator, you name it... dan kijk je als een schoonmoeder over de schouder van het nieuwe trainersduo mee. Ik wil mezelf absoluut niet vergelijken met Alex Ferguson, maar ik zag hoe die bij Manchester niet anders kon dan het falen van zijn opvolger David Moyes te bekritiseren. Dat wou ik niet.”