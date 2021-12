Twee onzekerheden bij Standard, maar ook een opsteker

Zondagavond trekt Standard naar Leuven voor een belangrijk duel in de Jupiler Pro League. De Rouches willen opnieuw naar boven kunnen kijken en dan moet er gewonnen worden van OH Leuven.

Amallah, Raskin en Pavlovic zijn door de gebeurtenissen van de voorbije weken allen geschorst. En er zijn nog een paar twijfelgevallen.

Afwachten

"Bokadi heeft getraind vrijdag, maar het is nog te vroeg om iets te zeggen over zondag. We zullen het zaterdag beslissen. Cimirot evolueert goed, maar het is ook afwachten."

Al is er ook goed nieuws: "Tapsoba komt terug en is beschikbaar. Laat ons hopen dat ook de anderen kunnen terugkeren", aldus coach Elsner.