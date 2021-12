Geen Ally Samatta tegen ex-club Racing Genk: corona gooit roet in het eten

Racing Genk-Antwerp stond ook in het teken van een heleboel ex-Genkies die voor even terugkeerden naar de Cegeka Arena. Manuel Benson maakte de negentig minuten vol, terwijl Pieter Gerkens, Faris Haroun en Pierre Dwomoh vanop de invallersbank moesten toekijken. Van Ally Samatta was geen spoor.

De 28-jarige Tanzaniaan legde in aanloop naar de wedstrijd tegen Racing Genk een positieve coronatest af en werd meteen in quarantaine geplaatst. De kans dat hij op tweede kerstdag in actie mag komen tegen KV Kortrijk, is klein, zo vertelde Brian Priske zondag op de persconferentie.

Samagoal wordt door het Genkse publiek nog steeds op handen gedragen, dankzij zijn ruim aandeel in de landstitel in 2019. Samatta belandde in januari 2016 bij Racing Genk, waar hij in 191 officiële wedstrijden goed was voor 76 doelpunten en 20 assists.

Het leverde Samatta (64 caps, 21 doelpunten) in januari 2020 een lucratieve transfer op naar Aston Villa, dat 10,5 miljoen neertelde.