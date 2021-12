Woelwater krijgt lof van KVO-coach Blessin: "Heel wat spelers zijn bang van hem als hij zijn power en volledige inzet brengt"

KV Oostende heeft een levensbelangrijke driepunter gepakt tegen Beerschot. Daarmee houden ze de kloof met de onderste twee groot genoeg. Achteraf bedankte trainer Alexander Blessin zowel zijn doelman als zijn spits.

Blessin zag die twee een cruciale rol spelen. "Net zoals in de start van de eerste helft hadden we het ook vlak na de rust moeilijk met de druk van Beerschot. Als Beerschot op dat moment de 1-2 zou scoren, hadden we een probleem. Gelukkig heeft Guillaume Hubert ons daar een paar keer rechtgehouden", vertelt hij in HLN.

Ook Makhtar Gueye kreeg lof. De Senegalese spits is niet de makkelijkste om mee te werken en moet constant bij de les gehouden worden. "We hebben hierover gepraat met Makhtar. Heel wat spelers zijn bang van hem als hij zijn power en volledige inzet brengt. Als hij dat niet doet, is het maar een halve Makhtar Gueye. Dat heeft hij intussen begrepen. Hij toonde zijn kwaliteiten vandaag. Ook Ambrose is daarin niet onbelangrijk. Hij werkt hard naast Gueye en geeft zo het goeie voorbeeld. Zo pushen ze elkaar."