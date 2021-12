Wordt deze Club Brugge-Anderlecht referentiematch voor de toekomst (op sportief vlak)?

Eindelijk nog eens een onversneden topper in 1A die de verwachtingen minstens gedeeltelijk kon inlossen.

Club Brugge-Anderlecht is al een lange tijd een beladen duel geweest. Voor de eerste keer in jaren werd er opnieuw gespeeld in een vol stadion, weliswaar zonder Anderlecht-supporters. Er zaten wel supporters in het uitvak want Club had die tribune opengezet voor de thuisfans.

Dit seizoen hadden er nog niet veel spektakelwedstrijden plaatsgevonden tussen 2 ploegen uit de G5. Afgelopen zondag werden de ambities van Club Brugge en Anderlecht wel duidelijk.

Hoe wisselvallig het in het verleden ook ging met een Anderlecht in opbouw, op het veld van Club Brugge kwam Paars-Wit duidelijk niet om zich in te graven. In het begin van de wedstrijd waren de bezoekers baas, tot wanneer de 1-0 van De Ketelaere viel.

Een kolkend Jan Breydel stuwde Club Brugge opnieuw vooruit maar naarmate de wedstrijd vorderde, kwam Anderlecht opnieuw in de wedstrijd met een verdiend doelpunt als gevolg.

Club Brugge waande zich lang eenzaam aan de top in België, ondanks de achterstand op Union in het klassement, maar mag na zondag toch meer en meer rekening houden met die andere Brusselse club.