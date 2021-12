Ook Wim De Coninck doet boekje open over Veljkovic: "Stond in de kleedkamer van Aalst met een enveloppe met geld"

Spijtoptant Dejan Veljkovic heeft wel meerdere zaken op zijn kerfstok. De verhalen komen nu dan ook naar boven. In de podcast De Tribune van de VRT deed ook Wim De Coninck zijn duit in het zakje.

De Coninck was in 2000 trainer van Eendracht Aalst, dat op dat moment heel moeilijke financiële tijden kende. De Coninck had toen één doelman en een 15-jarige tweede doelman. Veljkovic bood toen een doelman aan en Aalst ging akkoord. "Kort na de transfer kwam Veljkovic de kleedkamer binnen", vertelt De Coninck in De Tribune.

"Ik was alleen. Veljkovic gaf me een enveloppe. Daarin zat geld ter waarde van zes cijfers. Hij zei dat het geld voor mij was omdat de transfer in orde was gekomen. Ik zei hem dat ik het geld niet wou en vroeg hoe hij aan dat geld was gekomen. De doelman was namelijk een vrije speler. Veljkovic antwoordde dat het zijn makelaarsloon was, waarvan ik de helft kon krijgen. "Je moet nemen", zei hij tegen mij."

"Hij bleef aandringen, tot ik antwoordde dat ik het geld zou aanvaarden, maar het wel meteen naar het secretariaat zou brengen. Misschien dat op die manier iemand van de club toch zijn loon zou kunnen krijgen."

Daarna liep het verkeerd tussen beide heren. "Veljkovic had vijf spelers bij Aalst en ik behandelde iedereen gelijk. Daar was hij kwaad om. Een keer is het zelfs tot een handgemeen gekomen. Ik had zijn beste speler op de bank gezet omdat hij te weinig liep, naar mijn mening. We verloren die match en de volgende dag stond Veljkovic in mijn kleedkamer."

"Hij bedreigde me en het kwam tot een handgemeen. Ik ben iemand die nooit vecht, maar ik heb hem toen moeten buiten zetten."