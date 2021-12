Hoofdredacteur Sport/Voetbalmagazine geeft meer uitleg over transformatie van weekblad naar maandblad

U hebt het nieuws waarschijnlijk wel al gehoord: Sport/Voetbalmagazine houdt er in zijn huidige vorm mee op. Het weekblad wordt een maandblad. Hoofdredacteur Jacques Sys geeft wat meer uitleg.

"Door de voortdurende evoluties in het medialandschap en het steeds groter multimediaal karakter is het soms noodzakelijk om journalistieke formules te herzien en andere klemtonen te leggen", schrijft hij in zijn openingscolumn van de laatste wekelijkse uitgave. "Daarom schakelt Sport/Voetbalmagazine vanaf 3 februari over naar een maandelijks ritme. Met dezelfde diepgang die met het blad sinds zijn ontstaan in 1980 is verweven."

"We zullen nog meer investeren in onderzoeksjournalistiek en spraakmakende dossiers, in diepgravende en verrassende interviews, in actuele verhalen die vanuit een heel andere invalshoek zullen worden belicht, in analyses en opinies, met telkens weer veel aandacht voor de kracht van het beeld. Zo blijft Sport/Voetbalmagazine een referentie in de sportwereld, een blad dat achter het decor kijkt, indringend en verhelderend, maar vanuit een grote liefde voor de sport."