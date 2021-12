Overlegcomité heeft beslist: vanaf zondag geen publiek meer bij sportwedstrijden

Het Overlegcomité zit sinds woensdag 14 uur samen om zich te buigen over nieuwe coronamaatregelen. Ondertussen lekten de eerste maatregelen uit.

Zo heeft het Overlegcomité beslist dat er geen publiek meer is toegelaten bij sportwedstrijden (binnen én buiten). Dat houdt in dat de fans tijdelijk uit de voetbalstadions geweerd worden.

De maatregel gaat in vanaf zondag, om voor geen oneerlijke concurrentie te zorgen. Zondag staan immers al vijf matchen op het programma, terwijl er maandag vier gepland zijn. In principe geldt deze regeling tot eind januari, al is er een tussentijdse evaluatie gepland.