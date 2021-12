Radja Nainggolan liet zich in enkele interviews niet bepaald positief uit over de topspelers van Club Brugge.

Ook Noa Lang kreeg de volle laag van de nieuwe ster van Royal Antwerp FC. “Ik las het interview van Radja Nainggolan, die zei dat hij Noa niet kan uitstaan. Maar ik ken Radja en ben er zeker van: zet die twee naast elkaar in de kleedkamer en ze worden de beste vrienden. Qua karakter hebben ze meer gemeen dan ze denken”, zegt Simon Mignolet aan Het Nieuwsblad.

Nochtans is Noa Lang bij veel neutrale voetbalsupporters niet echt de meest geliefde figuur door al zijn maniertjes. “Ik snap wat je wil zeggen. Maar da's Noa. We hebben het er al een paar keer over gehad, want net omdat hij zo goed is, moet hij weten waar de lijn ligt. Maar tot nu toe bleef het redelijk binnen de perken. Hij is ook gewoon een goeie gast. Alleen vormt de buitenwereld zich nogal snel een beeld, dat niet altijd correct is.”