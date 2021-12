Zulte Waregem vol vertrouwen naar Standard: "Zaken gezien die we wilden zien"

Na 20 jaar moest Francky Dury bij Zulte Waregem plaats maken voor het duo Timmy Simons en Davy De fauw.

De overwinning tegen KV Mechelen was precies wat de ploeg nodig had. “Het is vrij hectisch geweest, maar we hebben een goede week achter de rug”, zegt Timmy Simons aan HLN.

Ook De fauw voelt dat het een goede week was. “Als je een overwinning kan boeken in de laatste minuten, in de situatie waarin we ons bevinden, dan zorgt dat voor euforie. Je zag dat ook op training. Iedereen was scherp en ging er voor de volle 100 procent voor. De jongens hebben een vertrouwensboost gekregen en willen nu op dat elan doorgaan.”

Met Standard krijgt het een gewond dier als tegenstander. “We trekken vol vertrouwen naar Luik”, vult Simons nog aan. “Ongeacht het resultaat van de vorige wedstrijd, hebben we zaken gezien die we wilden zien. We hebben energie gebracht, gevochten voor elkaar... Het deed echt deugd.”