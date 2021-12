Anderlecht geeft youngster eerste profcontract als kerstcadeau

Luca Ferrara heeft een profcontract getekend bij RSC Anderlecht. Het contract loopt tot 2022.

Paarswit maakt het nieuws bekend op zijn website. “Een mooi kerstcadeau voor de negentienjarige speler ‘Made In Neerpede’, die al sinds 2012 bij paars-wit voetbalt”, staat er te lezen.

Ferrara doorliep alle jeugdcategorieën op Neerpede, en speelt momenteel bij de U21 onder de vleugels van Robin Veldman.

“Luca is rechtsback van opleiding. Hij is snel, agressief in het duel en technisch vaardig. Na 10 jaar bij Sporting wordt Luca beloond met een eerste profcontract”, klinkt het nog.