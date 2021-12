Imke Courtois heeft wensen voor Mazzu, Vormer en Kompany: "Er is met hem gelachen, maar ..."

Het jaar 2021 zit er zo goed als op en dus is het tijd om achteruit te kijken en vooruit te blikken. Met de nodige wensen eventueel, zoals ook Imke Courtois weet.

Courtois heeft een aantal wensen voor een aantal figuren uit het Belgische voetbal. "Aan Kompany wens ik stabiliteit. Dat hij verder kan blijven geloven in waar hij mee bezig is in Anderlecht."

Wensen voor Vormer en Mazzu

"Er is gelachen met 'The Process' en de processie van Echternach en zo, maar we moeten wel blij zijn dat hij wou terugkeren naar het Belgisch voetbal", klinkt het in De Zondag.

"Aan Ruud Vormer wens ik dat hij blijft zoals hij is: geen herrie gemaakt, zijn vrolijke zelf gebleven. En voor Mazzu dat Union het zolang mogelijk mag volhouden."