Fellaini heeft het naar zijn zin in China: "Hij gedraagt zich niet op die manier"

Ondanks een salarisplafond voor buitenlandse spelers koos Marouane Fellaini resoluut voor de Chinese competitie.

Fellaini tekende in China een overeenkomst tot 2025. Hij wordt er bij Shandong Taishan op handen gedragen door alles en iedereen. “'De supporters van Shandong Taishan zien dat Fellaini de motor is van de ploeg en samenwerkt met de Chinese spelers om kampioen te worden”, zegt Chris Van Puyvelde, technisch directeur van de Chinese voetbalbond, aan Het Laatste Nieuws.

“'Het is ongelooflijk hoe hij en zijn ploegmaats elkaar gevonden hebben. Marouane is de exponent van de harmonie binnen zijn club, die overigens ook een uitstekende jeugdopleiding heeft.”

Over andere buitenlanders wordt geregeld geklaagd, maar niet over Fellaini. “Marouane is een professional. Hij werkt sámen met ons, klinkt het dan. Hij gedraagt zich niet als iemand die het allemaal beter weet. Zijn ploegmaats omarmen hem, én vice versa.”