Club Brugge trekt op stage zonder Wesley, jonge doelman ontbreekt door covid

Club Brugge vertrekt maandag op winterstage in Marbella, waar in de vooravond voor het eerst getraind zal worden. Die training zal onder leiding staan van Rik De Mil en Carl Hoefkens.

Wie niet mee op het vliegtuig stapt naar Spanje, is Wesley Moraes. Wesley is vertrokken naar Brazilië, waar hij wellicht een contract zal ondertekenen bij Internacional.

Daarnaast moet ook Senne Lammens (19) een kruis maken over de winterstage. De jonge doelman testte positief op Covid-19 en werd onmiddellijk in quarantaine geplaatst. Lammens speelde dit seizoen al drie wedstrijden in de hoofdmacht van Club Brugge.