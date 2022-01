Eerste wintertransfer op komst voor Racing Genk? 'Princiepsakkoord met Hammarby over Ivoriaanse middenvelder'

Bernd Storck maakte er geen geheim van dat hij bij Genk nog graag een echte defensieve middenvelder zou willen toevoegen aan de kern. De Duitse coach lijkt zijn zin te krijgen, want volgens het Zweedse Expressen bereikten de Limburgers een princiepsakkoord met het Zweedse Hammarby.

Volgens de Zweedse krant zou Aziz Ouattara Mohammed per direct de overstap gaan maken naar de Cegeka Arena. Racing Genk zou zo'n 2,9 miljoen moeten ophoesten om de 20-jarige Ivoriaan in te lijven.

Ouattara Mohammed was een vaste waarde bij Hammarby IF, dat het seizoen afsloot op de vijfde plaats. De beloftevolle Ivoriaan is een stevige defensieve middenvelder, die eventueel ook als centrale verdediger of rechtsachter uitgespeeld kan worden. Bij Hammarby was hij het afgelopen seizoen goed voor drie doelpunten in 27 wedstrijden.