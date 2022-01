Junya Ito mist trainingsweek bij KRC Genk nadat hij positief test op het coronavirus

Genk laste zijn stage af om meer coronabesmettingen te vermijden. Desondanks heeft Junya Ito positief getest op het coronavirus en staat hij dus een aantal dagen aan de kant. Zoals de voorschriften het aanbevelen moet Ito in quarantaine.

Verschillende media berichten over de positieve coronatest van Ito, die tijdens de feestdagen overigens niet terugkeerde naar zijn thuisland Japan, maar in België bleef. Hoewel de oorzaak niet bij het reizen ligt, heeft de PCR-test van Ito wel degelijk een positief resultaat opgeleverd.

Drie spelers ontbreken

Met Ito komt er dus een speler bij die deze week op training ontbreekt. Dat geldt ook voor Bastien Toma en András Nemeth. Toma testte vorige week nog positief in Dubai, bij Nemeth was het een sneltest die positief was.

Zeker de afwezigheid van Ito op training is verre van ideaal, al is er nog tijd om spelers te recupereren. De volgende competitiematch van Genk staat op zondag 16 januari op de kalender: dan ontvangt het om 21u rode lantaarn Beerschot.