Laszlo Bölöni staat voor een nieuw avontuur

László Bölöni zou op 68-jarige leeftijd wel eens een van de laatste grote uitdagingen van zijn carrière kunnen aangaan.

Lázló Bölöni (68) is de nummer 1 kandidaat om bondscoach van Roemenië te worden, een functie die hij meer dan twintig jaar geleden kort bekleedde, in 2000-2001. De legende van het Roemeense voetbal zowel als speler, Europees kampioen in 1986 met Steaua Boekarest en Roemeens international 108 keer. Bölöni is momenteel vrij na zijn periode bij Panathinaikos.

De informatie werd bevestigd door de voorzitter van de Roemeense federatie zelf, Mirel Radoi, tijdens een interview met de Roemeense media Playsports: "Bölöni verzekerde me dat hij zo snel mogelijk naar Boekarest zou terugkeren om onderhandelingen te starten". De andere overgebleven kandidaat was oud-speler Adrian Mutu, vorig jaar al U21-coach.

In België was Bölöni actief als trainer bij Standard Luik, Antwerp en AA Gent.