Steven Defour maakt balans op van eerste maanden als assistent-trainer: "Als speler heb je minder kopzorgen"

Op zijn 33ste hing Steven Defour, mede door blessurelast, de schoenen aan de haak. Als assistent van Wouter Vrancken bij KV Mechelen leert hij nu een andere kant van het voetbal kennen.

"Als speler moet je gewoon zorgen dat je op tijd op training bent. Je hebt veel minder kopzorgen. Terwijl wij voor de training vaak al lang bezig zijn en erna nog moeten voortwerken', vertelt Defour in Gazet van Antwerpen.

Ook na zijn spelerscarrière blijft Defour gewoon meedraaien in het voetbalcircus. Toch zijn er heel wat veranderingen nu hij coach is. "Ik kan nu bijvoorbeeld wel elke dag op restaurant gaan of het laat maken de dag voor een wedstrijd. Als speler ging dat niet. Ik sta ook veel minder in de picture dan als voetballer. Al moet ik wel toegeven dat dit meer als werk aanvoelt."

Onder de vleugels van Wouter Vrancken maakt Steven Defour kennis met het trainersvak. De logische vraag: wat brengt de toekomst? "Ik ga mijn tijd nemen om uit te zoeken wat ik het leukste vind. Is dat T1 of sportief directeur? Ik sluit absoluut niets uit", besluit Defour.