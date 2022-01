De CEO van Zulte Waregem, Eddy Cordier, pleit voor een uitstel van de competitie

Nu dat de omikronvariant elke Belgische club heeft getroffen pleit de CEO van Zulte Waregem om de competitie tijdelijk stil te leggen.

CEO van Zulte Eddy Cordier spreekt duidelijke taal tegenover Sporza. "Want hoeveel positieve gevallen zullen daar wel niet aan het licht komen? Een algemeen uitstel zou veel beter zijn, want het risico is gewoon te groot. Bovendien moeten alle clubs momenteel toch achter gesloten deuren spelen... Dan is het beter om die speeldag in februari - misschien mét publiek - af te werken."

Cordier denkt dat het zo ook veel rechtszaken voor het BAS kunnen voorkomen. "Antwerp en KRC Genk startten daar al een procedure. Elke ploeg die een mix van spelers zal missen, bijvoorbeeld 4 door corona en 3 door de Afrika Cup, zal ongetwijfeld hetzelfde doen."