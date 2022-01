Voetbal Vlaanderen overweegt juridische stappen om publiek weer toe te laten in amateurreeksen

Voetbal Vlaanderen hoopte eind januari weer met publiek te mogen voetballen in de amateurreeksen, maar het Overlegcomité heeft geen versoepelingen aangekondigd. Ze beraden zich nu dan ook over juridische stappen.

“We bekijken wat juridisch mogelijk is”, zegt voorzitter Marc Van Craen in Het Nieuwsblad. Voetbal Vlaanderen gelaste de wedstrijden van volgend weekend al af in alle amateurreeksen en als er niks verandert zal er ook op 21 en 22 januari niet gevoetbald worden. Voetbal Vlaanderen hoopte op versoepelingen aangezien de cultuursector wel weer open mocht, maar voor het voetbal is er niks veranderd.

“We hebben vanmorgen een raad van bestuur gehad”, aldus Van Craen gisteren. “We gaan een juridische aftoetsing laten doen. Maandag gaat de Crisiscel verder overleggen met de KBVB en het ACFF (de Waalse vertegenwoordiging van clubs, red.) om te bekijken wat we precies gaan ondernemen. Er staat dus nog niets vast, maar we bekijken wel wat er juridisch mogelijk is. Maandag volgt er meer nieuws.”