Een overstap van Clinton Mata naar AS Monaco is niet louter een gerucht

Na de overstap van Philippe Clement naar AS Monaco doken al snel geruchten op dat Clinton Mata hem zou volgen. Deze blijken niet uit de lucht gegrepen.

Volgens journalist Sacha Tavolieri is er wel degelijk concrete interesse van AS Monaco voor Clinton Mata. De Monegasken voeren zelfs al onderhandelingen met de rechtsachter van Club Brugge.



Monaco dreigt achterin immers een sterkhouder te gaan verliezen, want Newcastle United zou doordrukken voor centrale verdediger Benoît Badiashile (20). Indien hij zou vertrekken dan wil AS Monaco van Clinton Mata de eerste vervanger maken.

Mata kwam in de zomer van 2018 over van Sporting Charleroi. Tot op heden kwam hij 148 keer in actie voor Club Brugge waarin hij vijfmaal tot scoren kwam en twaalf assists gaf.