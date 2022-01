Broer en zus van Charles De Ketelaere laten van zich horen over zijn transfer

Charles De Ketelaere is wellicht het grootste transfertarget dat Club Brugge momenteel in zijn rangen heeft.

De broer en de zus van CDK laten aan Het Laatste Nieuws, in een interview naar aanleiding van de verkiezing van de Gouden Schoen, hun licht schijnen op een transfer naar het buitenland.

Volgens het tweetal is Charles De Ketelaere niet geïnteresseerd in een transfer naar warme landen zoals Spanje en Italië. Hij zou liever kiezen voor Engeland of Duitsland.

Eerder was er al interesse van Tottenham en ook Leicester zou een mogelijke optie zijn. Dat zou evenwel zeker voor deze zomer zijn en niet voor de wintermercato. Er wordt verwacht dat het vertrek van De Ketelaere het transferrecord van de club zal breken.