Vincent Mannaert teleurgesteld: "Lang en De Ketelaere lieten zichzelf zien op allerhoogste niveau"

Het Gala van de Gouden Schoen heeft ook anno 2022 opnieuw voor de nodige ophef gezorgd. Bij Club Brugge pakten ze naast de hoofdprijs.

Doelpunt van het Jaar, Doelman van het Jaar en Belofte van het Jaar: de prijzenkast van Club Brugge is opnieuw wat meer gevuld.

Maar: net als vorig jaar werd ondanks de titel opnieuw naast de hoofdprijs gegrepen, want Paul Onuachu ging Noa Lang en Charles De Ketelaere vooraf.

Verrast

"Ik ben vrij verrast, want ik was ervan overtuigd dat een van onze spelers het ging halen en was daar vrij gerust in", aldus Vincent Mannaert achteraf in een reactie.

"Noa en Charles voetbalden in de Champions League en bij hun nationale ploeg. Ze hebben zich getoond op het allerhoogste niveau."