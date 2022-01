Gentse back liet transfer naar Italië liggen: "Ik wil in het buitenland niet tegen degradatie gaan vechten"

Alessio Castro-Montes is niet meer zeker van zijn basisplaats bij AA Gent. De rechterflank had deze winter ook al een transfer kunnen maken, maar liet het Italiaanse Genoa schieten.

Genoa wou zes miljoen euro voor hem neertellen en dat kon Gent wel gebruiken. Maar van Castro-Montes kregen ze een duidelijke 'njet'. "Mijn ambitie is om in een van de vijf grootste Europese competities te spelen, maar dan wel bij een stabiele club waar toekomst in zit. Een topzesclub of een middenmoter die hoger ambieert. Genoa staat pas negentiende en dus voorlaatste in de Serie A. Ik wil in het buitenland niet gaan vechten tegen degradatie", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Castro-Montes moet dit seizoen ook veel zijn plaats afstaan aan Matisse Samoise. "Vorig seizoen had ik eigenlijk niet echt concurrentie, terwijl Matisse het dit jaar al goed heeft gedaan. ­Matisse stond in de ploeg toen het beter begon te draaien. Dan is het voor de trainer ­misschien ook wel logisch dat hij meer vasthoudt aan de ­spelers met wie hij de wedstrijd voordien heeft gewonnen. Al bij al vind ik dat ik toch nog redelijk veel heb gespeeld. Maar natuurlijk hoop ik dat ik het komende half jaar mijn plaats kan heroveren."