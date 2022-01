Johan Boskamp schat titelkansen van Club Brugge in na vertrek van Clement

Het vertrek van Philippe Clement van Club Brugge richting het Franse AS Monaco zou wel eens gevolgen kunnen hebben voor een nieuwe titel.

Johan Boskamp is alvast van één ding zeker als hij gevraagd wordt of Club Brugge een nieuwe titel kan pakken. “Was Clement gebleven, had ik gezegd: neen! Dan wordt het een kluppie uit Brussel”, zegt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

Union of Anderlecht dus als Clement was gebleven. “Union kon zich zelfs na het thuisverlies tegen OHL meteen herpakken, waarom zouden ze dan niet weerbaar zijn in de play-offs? En bij Anderlecht heeft Kompany er eindelijk stabiliteit in gekregen.”

Toch denkt de Nederlander dat met het vertrek van Clement de titel weer naar Brugge zal gaan. “Met Schreuder weet ik het weer minder zeker. Omdat Club nog steeds het meeste kwaliteit heeft”, besluit Boskamp.