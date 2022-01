Vanhamel uit de ploeg gezet bij Beerschot: "Ik denk dat de beslissing van hogeraf kwam"

Bij Beerschot zijn er deze winterstop zware beslissingen gevallen. Moises Caicedo werd door Brighton teruggeroepen en Mike Vanhamel werd zowel uit de ploeg gezet én verloor ook nog eens zijn kapiteinsband.

Analist en ex-speler van Beerschot, Mo Messoudi, denkt dat niet enkel de trainersstaf die beslissing nam. "De ­supporters van Beerschot vroeger daar al langer om. De prestaties van Vanhamel waren niet geweldig. Hij is een van de meest gepasseerde doelmannen van 2021. Pijnlijk, al was dat natuurlijk niet alleen zijn schuld", klinkt het in GvA. "Het loopt in alle geledingen van de club niet goed. Het is niet de schuld van de spelers dat er zo'n onevenwichtig elftal op het veld staat. Ik denk dat de ­beslissing van hogerhand ­komt.”

Het terugroepen van Caicedo vindt hij in de gegeven omstandigheden ook logisch. "Begrijpelijke keuze van Brighton en Caicedo, want wat kon hij dit seizoen nog betekenen voor Beerschot? Zijn niveau en ook zijn transferwaarde gingen er alleen maar op achteruit. Laten we hopen dat Beerschot een alter­natief heeft. Dante Rigo? Over hem kan ik niets zeggen, want ik heb hem nog nooit zien spelen.”