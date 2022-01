Transfernieuws en Transfergeruchten 14/01: Bastien - Montes - Bongiovanni

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 14/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Bastien - Montes - Bongiovanni

Samuel Bastien (Standard) staat in de belangstelling van New England Revolution (MLS)

Samuel Bastien is nog steeds een belangrijke speler bij Standard, maar zijn contract loopt in 2023 af. Het moment om te vertrekken? Er is alvast interesse in de middenvelder. (Lees meer)

Adrien Bongiovanni is op weg naar Standard

Soms heb je in een wintermercato van die rare constructies of wendingen. Dit keer is er eentje rond Adrien Bongiovanni. De 22-jarige Belgische winger tekende vorige maand een contract bij Patro Eisden Maasmechelen, maar die hebben hem al laten gaan. (Lees meer)

RWDM heeft al transfer te danken aan nieuwe eigenaar: middenvelder komt via Crystal Palace over van Waasland-Beveren

RWDM heeft een nieuwe eigenaar en dat laat zich direct voelen. De Amerikaanse zakenman John Textor, die ook aandelen heeft in Crystal Palace, laat een middenvelder uit Engeland overkomen. (Lees meer)