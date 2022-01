Transfernieuws en Transfergeruchten 13/01: Mertens - Cavani - Wood - Bedia - Maouassa - Digne

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 13/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Mertens - Cavani - Wood - Bedia - Maouassa - Digne

Adrien Trebel en Zakaria Bakkali moeten tot op heden op weinig speelmogelijkheden rekenen bij Anderlecht. En dat zal ook niet snel veranderen. (Lees meer)

Lucas Digne (28) verlaat Everton en gaat bij Aston Villa aan de slag. Het is voorlopig niet duidelijk voor hoeveel seizoenen de Franse flankverdediger getekend heeft. De transfersom werd overigens niet bekendgemaakt, maar zou volgens Britse media rond de 25 miljoen pond liggen.

Aston Villa is delighted to announce the signing of @LucasDigne from Everton! ✅