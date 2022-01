Genk-coach Bernd Storck gelooft nog in top 4: "Nog 13 wedstrijden, alles nog mogelijk"

Na 21 speeldagen staat Genk op de 9e plaats in het klassement. Na een wisselvallig seizoensbegin komt de money time eraan voor de troepen van Bernd Storck.

In 2022 kan Racing Genk zich niet al te veel puntenverlies meer veroorloven om naast de Champions Play Offs te vallen. Nu al bedraagt de achterstand op Antwerp, de 4e in de stand, 8 punten.

"Er zijn nog 13 wedstrijden te gaan, alles is nog mogelijk", klinkt het bij Genk-trainer Bernd Storck. "Ik leg de lat altijd hoog en wil bij de beste 4 eindigen. Het is mogelijk, er zijn nog 39 punten te verdienen en we zullen voor elk punt vechten", klinkt het ambitieus. "Vergeet niet dat we de laatste wedstrijd voor de break heel goed hebben gespeeld tegen Oostende en 0-4 gewonnen hebben.

Om zich voor te bereiden op een belangrijk tweede deel van het seizoen, trok Racing Genk niet naar het buitenland op winterstage maar bleven ze in eigen huis. "Dat was de enige juiste beslissing", vindt Storck. "Zeker als je ziet dat we 8 positieve spelers hadden. In het buitenland was dat problematisch geweest met quarantaines. Hier in Genk zijn alle voorzieningen, het veld was niet bevroren dus konden perfect trainen en wedstrijden spelen."

Transfers

Het is voorlopig een rustige transferperiode voor Racing Genk. Geen vertrekkers en met de komst van Aziz Ouattara slechts één nieuwe speler. "Ik heb tegen het bestuur gezegd dat ik iedereen wou houden en nog één speler erbij wou: een verdedigende middenvelder. Ik vind dat we nu een topselectie hebben", besluit Storck lovend over zijn spelers.