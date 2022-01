"Mannaert dreigt een blok aan Vandenhaute zijn been te worden" en "De kans op slagen acht ik gering"

Ex-journalist Gui Polspoel, die Wouter Vandenhaute goed kent omdat hij nog met hem samenwerkte, had het voorspeld: de sterke man van Anderlecht ging zich niet neerleggen bij een adviseursrol bij paars-wit. Nu zit hij intussen ook al sterk verworteld in de Pro League.

Is hij de juiste man op de juiste plaats? ''Ja, omdat hij een onbesproken figuur in het voetbal is, dat is nu nodig. En nee, omdat ik de koppeling aan Mannaert niet begrijp", zegt Polspoel in HLN. "Vincent is niet veroordeeld, maar verdacht in een dossier van justitie dat niet niks is. Mannaert dreigt een blok aan zijn been te worden. Voor een nieuwe start in het voetbal moet al wie in opspraak gekomen is, een stap opzijzetten."

Vandenhaute zal wel meer gewicht in de strijd werpen in de onderhandelingen met de politiek. ''Dat is nu geen cadeau, nu al die rottigheid bovenkomt, dat mensen miljoenen euro's zwart geld pakken en sjoemelen terwijl het voetbal al de meest bevoordeelde sportsector is. En eenheid smeden in de Pro League is nog moeilijker dan de gesprekken met de politiek. Wouter zal al zijn talenten moeten bovenhalen. Hij neemt in de Pro League een enorme taak op zich, maar de kans op slagen acht ik gering.""