"Zelfs zonder symptomen": Onderzoek toont dat Corona impact heeft, slechts vijf clubs laten spelers screenen door cardioloog

Het coronavirus blijft ondertussen ook rustig verder woekeren in ons land. Steeds meer wedstrijden worden uitgesteld, maar er is ook de gezondheid van de spelers die van belang is. Of niet?

Uit onderzoek van de UGent is duidelijk dat voetballers tot een maand na een besmetting kans hebben op spierblessures: "En dat is zelfs zo als je niet symptomatisch bent", aldus onderzoeker Evi Wezenbeek bij EEN. "De kans was tot vijf keer groter." Ook de uithouding heeft te lijden: "De aerobe besmetting is weken later nog altijd gedaald, ook al zijn ze opnieuw aan het spelen en aan het trainen. Sommigen moeten noodgedwongen snel starten door een aantal andere besmettingen, maar ik zou pleiten voor voorzichtigheid en trage opbouw." Cardioloog Ook bij de sport- en keuringsartsen zijn ze ervan overtuigd: screening en voorzichtigheid zijn belangrijk. Ook naar mogelijke hartproblemen toe bijvoorbeeld. Het Laatste Nieuws laat ondertussen weten dat slechts vijf ploegen hun besmette spelers doorsturen ter controle van een cardioloog: Genk, Cercle Brugge, Club Brugge, OH Leuven en KV Mechelen.