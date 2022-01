Corona gooit meteen roet in het eten bij herstart in 1B: koploper komt niet in actie

Door een corona-uitbraak bij KMSK Deinze vroegen de Oost-Vlamingen uitstel aan voor de wedstrijd tegen Westerlo, die op zaterdag gepland stond. Bij Deinze testten bij de laatste testronde twee doelmannen positief.

Het verzoek werd op basis van het geldende covid-protocol ingewilligd, waardoor de wedstrijd dit weekend niet gespeeld zal worden. Er zal in onderling overleg naar een nieuwe datum gezocht worden.

