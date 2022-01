Energieprijzen doen voetbalclubs al zweten: veldverwarming en verlichting gaan klein fortuin kosten

Onze energiefacturen gaan omhoog, maar ook die van de voetbalclubs natuurlijk. De kosten van veldverwarming en verlichting gaan de clubs pakken geld kosten.

Neem nu de veldverwarming bij Anderlecht, die van oktober tot maart constant draait. “Onze veldverwarming draait op aardgas en kostte ons vorige winter 20.000 à 30.000 euro per terrein”, zegt Lander Vervaecke, Facility & Experience Manager bij Anderlecht, in Het Nieuwsblad. “De verwarming zorgt er niet alleen voor dat het veld niet bevriest, maar dient ook voor de groei en het herstel van het gras. Voor Anderlecht is de kwaliteit van het veld cruciaal voor het type voetbal dat we willen brengen.”

Dat bedrag gaat dus enorm stijgen, maar ook de verlichting in de stadions. "Ook de stadionverlichting, die overigens enorme pieken in stroomverbruik met zich meebrengt”, zegt Eddy Cordier van Zulte Waregem. “Tegelijkertijd spelen we voor een leeg sta­dion, waardoor we per thuiswedstrijd 150.000 à 250.000 euro inkomsten aan onze neus zien voorbijgaan.”