Gehavend Standard met de nodige vraagtekens voor komst Club Brugge

Op de vorige speeldag graaide Standard in de slotfase een punt mee bij Anderlecht. Aanstaande zondag krijgen de Rouches landskampioen Club Brugge op bezoek op Sclessin.

Luka Elsner kan zondag alvast niet rekenen op Merveille Bokadi, die op het strafbankje zit. Ook Afrika Cup-gangers Tapsoba, Fai, Amallah, Rafia en Sissako zijn niet van de partij. Daarnaast zijn er nog een drietal vraagtekens in de selectie van Standard.

"Jackson Muleka moest de training staken in het begin van de week. Hij voelde iets in de adductoren. Intussen gaat het beter, maar met dit soort blessures moet je altijd voorzichtig omspringen. Ook Gojko Cimorot is een vraagteken. Hij heeft opnieuw last van de kuit. Er staan onderzoeken gepland om de achterliggende oorzaken van dat probleem te achterhalen, want hij speelt nu al lang met pijn."

Joachim Van Damme maakte vorige week de overstap van Malinwa naar Standard. De middenvelder moest meteen in quarantaine, nadat hij een positieve test aflegde. Hierdoor miste hij de verplaatsing naar Anderlecht. "Joachim is de trainingsintensiteit aann het opbouwen. Het is nog wachten op de ultieme bevestiging vanuit de Pro League of hij zondag mag spelen", besluit Luka Elsner.