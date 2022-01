OH Leuven wil definitieve kloof slaan met onderste regionen klassement: "Moeten winnen tegen Zulte Waregem en Beerschot"

Na de farce tegen KV Mechelen van vorige week, maakt OH Leuven zich nu klaar voor twee belangrijke duels in de Jupiler Pro League.

Zaterdag trekt OH Leuven naar Beerschot in de hoop om met de drie punten terug te kunnen keren van 't Kiel, zeker na het 0-0 gelijkspel in de heenronde. Daarna volgt een verplaatsing naar Zulte Waregem.

"Dat zijn twee belangrijke, moeilijke en gevaarlijke wedstrijden", klinkt het bij coach Marc Brys. "We staan nog kort op elkaar in het klassement en moeten de afstand zien te vergroten. We mogen niet denken dat het makkelijk wordt tegen Beerschot zaterdag, we zullen goed moeten zijn om punten te pakken", aldus Brys.

Verdediger Sebastien Dewaest is ook op zijn hoede voor de hekkensluiter in 1A: "Ik heb in de spelersgroep geen onderschatting gevoeld. We zijn heel gemotiveerd en gaan vol voor de drie punten. Als we nog de top 8 willen halen, moeten we de volgende twee wedstrijden winnen", besluit Dewaest.