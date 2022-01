AA Gent geeft top vier niet op: "Al vaker bewezen dat we kunnen omgaan met een grote achterstand"

AA Gent kwam afgelopen weekend niet verder dan een gelijkspel bij Charleroi, terwijl concurrenten Antwerp en Anderlecht wel de volle buit konden nemen. De kloof met de vierde in de stand bedraagt intussen zes punten, waardoor een overwinning in eigen huis tegen KV Oostende een must is.

Al zit Hein Vanhaezebrouck nog wel met de nodige vraagtekens voor de wedstrijd van dinsdag. "Vijf spelers hebben zondag de hersteltraining niet kunnen meedoen, dat wordt dus afwachten of we hen kunnen recupereren voor dinsdag. Ik zie het alvast gunstig in, al geraken mogelijk een of twee spelers niet voldoende fit. Odjidja en Depoitre hebben afgelopen weekend verder gewerkt. Ze zijn nog steeds niet met de groep aan het trainen, dus dinsdag komt voor hen sowieso te vroeg", aldus Vanhaezebrouck. Na drie gelijke spelen op rij moeten de Buffalo's dinsdag tegen KV Oostende de drie punten in de Ghelamco Arena houden. "Oostende gaf een goeie indruk tegen Antwerp. Ze voetbalden met heel veel drive en fysiek vermogen. Het zal dinsdag een fysieke slag worden. We hebben dringend nood aan overwinningen, na al die gelijke spelen. Dat de druk toeneemt? Mijn spelers hebben al vaker bewezen dat dat geen probleem is voor hen. We hebben al vaker op grote achterstand gestaan, dus dat zal geen item zijn." De wedstrijd tegen Oostende betekent voor Andrew Hjulsager een confrontatie met zijn ex-club. Bij de Kustboys kon de Deen aardige statistieken voorleggen, bij de Buffalo's blijft hij wat dat betreft vooralsnog ver onder de verwachtingen. "Ik vond Andrew geweldig op Charleroi. Hij maakte de meeste sprintmeters en deed erg veel high intensity runs. Hij past zich altijd aan aan de opdrachten die hij krijgt. Er zit progressie in, hij heeft enkel nog wat ritme en dat tikkeltje meeval nodig", besluit Vanhaezebrouck.





