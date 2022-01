In 2019 deed Jan Mulder al deze krasse uitspraak: "Niet Standard, Genk of Club Brugge, maar ..."

Jan Mulder is nooit verlegen van een straffe uitspraak. En zo doet hij ook af en toe eens van zich spreken. Maar wat hij in 2019 voorspelde ...

Zondag is er de Brusselse clash tussen Union en Anderlecht, met Union voorlopig als fiere leider met heel wat punten meer dan paars-wit.

Union

In 2019 was Jan Mulder te gast in Kantine en daar deed hij toen al een interessante uitspraak: “Niet Standard, Club Brugge of KRC Genk zijn de grootste bedreiging voor Anderlecht, maar wel Union."

"De grootste club van België, ik meen het echt. Union SG, ik weet dat mensen nu gaan zeggen dat ik gek ben geworden. Er kunnen geldschieters komen, ... Union heeft die allure die Anderlecht pas later kreeg."