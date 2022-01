Supporters moeten geduld hebben met Stanley Nsoki: "Zijn grootste werkpunt"

Op sociale media was Stanley Nsoki al tijdens het duel van Club Brugge tegen Union SG kop van jut. Schreuder verdedigde achteraf zijn youngster.

Verkeerde keuzes, slechte passes en zelfs op zijn ingesteldheid kwam er enorm veel kritiek. Het waren vaak harde woorden die vielen. Sportief directeur Julien Fournier van Nice ziet dat bij Club Brugge dezelfde problemen opduiken als toen Nsoki nog in Frankrijk speelde.

“Wat mij betreft heeft Stanley alles om op een heel hoog niveau te spelen”, zegt Fournier aan Het Nieuwsblad. “Niet alleen die fysiek, maar ook een goeie techniek en inspeelpass. Alleen speelt het mentale ook een rol.”

“Zijn grootste werkpunt bij ons - en nu nog steeds - was die focus. 45 minuten aan een stuk geconcentreerd blijven, daar had hij het moeilijk mee. Komt daarbij dat hij iemand is die veel nadenkt en soms misschien té veel.”

De mindere acties moet je erbij nemen. Als je hem er te veel op wijst, zo zegt Fournier, begint Nsoki te twijfelen aan zichzelf. “Stanley is een goeie kerel met een innemende persoonlijkheid, maar mentaal moet hij nog wat sterker worden. Gelukkig kan dat ook in Brugge. Hij krijgt er alle kansen.”