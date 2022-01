Nu degradatie onafwendbaar lijkt: sterkhouder moet Beerschot nog snel geld opleveren

Nu de sportieve degradatie onafwendbaar lijkt, wil Beerschot een poging wagen om de financiën op orde te zetten.

Een puntje tegen Zulte Waregem, het is niet meer dan een doekje voor het bloeden voor de supporters van Beerschot. Na het verlies tegen Seraing is de laatste hoop ontnomen om toch nog een miraculeuze redding te verwezenlijken.

Maar nu zou er in de wandelgangen ook nog gefluisterd worden dat Raphael Holzhauser mag vertrekken op Het Kiel. De Oostenrijkse middenvelder was vorig seizoen nog een van de absolute smaakmakers van de Belgische competitie. In 34 wedstrijden was hij goed voor maar liefst 16 doelpunten en 19 assists, wat hem ook een top 3-plek opleverde in de verkiezing van Profvoetballer van het Jaar.

Dit seizoen zit Holzhauser aan 3 doelpunten en 7 assists en tegen Zulte Waregem werd hij voor de eerste keer in 2 jaar tijd voor de 75e minuut naar de kant gehaald bij Beerschot. Een teken aan de wand?

Wat alleszins geen geheim is, is dat de jaarrekening van Beerschot bloedrood kleurt. Mogelijk moet Holzhauser vertrekken aangezien hij in de komende contractjaren nooit meer zoveel waard zal zijn als nu,