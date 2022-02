Kortrijk is het nog steeds niet eens met beslissing: "Absurd! In België kan blijkbaar alles"

Morgenavond spelen Kortrijk en Antwerp de uitgestelde match die normaal op tweede kerstdag had moeten plaatsvinden. Bij KVK kunnen ze er nog steeds niet bij hoe het reglement in elkaar zit.

Kortrijk had toen al bezwaar gemaakt omdat de match volgens hen reglementair niet kon uitgesteld worden omdat Antwerp niet genoeg besmette spelers had. Volgens kalendermanager Nils Van Brantegem, die overlegde met de medische wereld, was dat wel voldoende. En dus moet er morgen gespeeld worden. Terwijl Ritchie De Laet voor die match geschorst was en nu wel mag meespelen.

Kortrijk zit dan weer met een paar geblesseerden, waaronder Kevin Vandendriessche. Mbayo en Moreno zijn geschorst. “Het is absurd”, aldus Kristof D’Haene. "Normaal was Ritchie De Laet geschorst en nu mag hij gewoon vrolijk meedoen. Dat klopt niet, maar in België kan blijkbaar alles.”