CIJFER VAN DE WEEK: 43,98 miljoen - Union pakt 7 op 9 tegen de mastodonten (op papier)

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de marktwaarden in de Jupiler Pro League dit seizoen, naar aanleiding van de prestaties van Union.

De Brusselaars namen het de voorbije weken op tegen Genk, Club Brugge en Anderlecht en pakten daarin een erg knappe 7 op 9, waardoor ze ruim op kop blijven in de stand.

Mastodonten

En dat allemaal met een kern die volgens Transfermarkt 'amper' 43,98 miljoen euro waard is - nieuwe aanwinst Kozlowski is dan nog veruit de duurste.

Genk (119,4 miljoen), Club Brugge (163,6 miljoen) en Anderlecht (89,4) miljoen hebben respectievelijk een budget dat 2,7 (Genk), 3,7 (Club) en 2 keer zo ruim is. Ook Antwerp, Standard en Gent hebben een kern die meer waard is dan Union.