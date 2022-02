Grap met Karel Geraerts in Extra Time gaat bijna verkeerd: "They f*cked up my phone"

Karel Geraerts was maandag te gast in Extra Time als assistent en tegelijkertijd ook woordvoerder van fiere leider Union. En dat op transfer deadline day...

In de laatste uren van de laatste dag van de transferperiode kunnen er wel eens vreemde transfers gedaan worden. Karel Geraerts kon die laatste ontwikkelingen niet vanop de eerste rij volgen aangezien hij te gast was bij Extra Time.

Sporadisch fluisterde de redactie de nieuwste transferweetjes in het spoor van Aster maar ze hadden ook een plannetje beraamd: Geraerts wijsmaken dat Union-metronoom Casper Nielsen verkocht was aan PSV. Daarvoor hadden ze veel moeite gedaan want er werd zelfs een fake tweet opgesteld om Geraerts te laten geloven dat het allemaal echt was.

Toen Aster het nieuws met een gladgestreken gezicht moest vertellen aan Geraerts, geloofde de assistent van Union er echter helemaal niets van. Grap mislukt? Niet helemaal want heel wat televisiekijkers waren blijkbaar wel in de war gebracht. Zo stuurde Nielsen later op de avond nog een bericht richting Geraerts: "Theyf*cked up my phone last night Karel. I had 400 messages on Instagram from Union-fans."