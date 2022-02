Geen topper voor Birger Verstraete? Bondsparket eist één speeldag schorsing

Ziet Birger Verstraete de topper tegen Union door zijn neus geboord? De West-Vlaming pakte woensdagavond vroeg in de wedstrijd tegen Kortrijk rood.

Birger Verstraete verslikte zich na nog geen tien minuten spelen in zijn controle. Messaoudi ging ervandoor met het leer, Verstraete bracht de doorgebroken Kortrijk-aanvaller ten val. Vergroote was onverbiddelijk en stuurde Birger Verstraete met rood naar de kant.

Bij Antwerp werd er gehoopt dat Birger Verstraete een voorwaardelijke straf zou opgelegd krijgen. Dat is niet het geval. Het Bondsparket stelt een effectieve schorsing van één wedstrijd voor. Tekent Antwerp geen beroep aan, dan moet de Great Old zijn sterkhouder zaterdag missen in de topper tegen koploper Union.