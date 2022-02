Verenigde Staten winnen in apocalyptische omstandigheden: twee spelers noodgedwongen naar de kant

De thermometer gaf tijdens de wedstrijd een temperatuur van -16 graden Celsius aan. Iets waar vooral de Hondurezen last van ondervonden. De bondscoach van Honduras moest twee van zijn spelers naar de kant halen met onderkoelingsverschijnselen.

De Verenigde Staten zaten nog voor de pauze op rozen na goals van McKennie en Zimmerman. Halfweg de tweede periode deed Chelsea-aanvaller Pulisic de boeken helemaal dicht. Genk-verdediger Mark McKenzie bleef negentig minuten op de bank.

Dankzij deze zege zijn de Verenigde Staten alweer een stap dichter bij het felbegeerde WK-ticket voor Qatar.

