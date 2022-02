Michel-Ange Balikwisha verovert de harten van de supporters van Antwerp

Michel-Ange Balikwisha kwam vorige zomer over van Standard. Antwerp trok aan het langste eind na een strijd met Club Brugge voor de Belgische belofteninternational. Balikwisha kende een moeilijk begin bij Antwerp door een aantal blessures en moest zijn plaats vinden in een volledig nieuwe elftal.

De laatste weken groeit hij echter naar zijn beste vorm toe. Zo werd hij niet alleen speler van de maand januari, maar kozen de fans zijn doelpunt tegen KV Oostende ook al het mooiste doelpunt van de maand.

Antwerp won drie van zijn vier wedstrijden in januari. Onder andere dankzij twee doelpunten en twee assists van de jonge aanvaller. Een speler waar zowel de fans van Antwerp als hopelijk ook de fans van de Rode Duivels nog veel plezier aan gaan beleven.

Wanneer je met 1⃣ award geen genoegen neemt... 👀

Na Player of the Month verkiezen jullie nu ook het doelpunt van Balikwisha 🆚 KVO tot Goal of the Month! 🏆🤙#RAFC #GOTM #OneRedFamily | @bali_mickey pic.twitter.com/OHB9BYkaT0