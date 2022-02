AA Gent houdt voet bij stuk: 'Bolat mag niet vertrekken naar Turkije'

Het spierballengerol tussen AA Gent en Sinan Bolat lijkt ten einde gekomen. De ervaren doelman wilde een transfer forceren naar Turkije, maar de Buffalo's houden voet bij stuk. Omdat AA Gent geen vervanger meer kan halen, moét Bolat aan boord blijven.

Zondag stond Davy Roef verrassend genoeg in doel tijdens Club Brugge-AA Gent. Hein Vanhaezebrouck liet weten dat Bolat zaterdag niet getraind had en bijgevolg niet kon spelen. Bolat had zich ziek gemeld voor de training van zaterdag. Een acute opstoot van transferitis wellicht, want de 33-jarige Turk kon voor 2,5 seizoenen tekenen bij Fenerbahçe, terwijl ook Adana Demirspor een bod uitbracht.

HNB laat weten dat AA Gent nu een einde maakt aan de transfersaga. De Buffalo's houden Sinan Bolat aan zijn contract, dat aan het einde van het seizoen afloopt. De Buffalo's deden Bolat onlangs een contractvoorstel voor een verlengd verblijf, maar dat werd door de ervaren Turk (nog) niet aanvaard.

Tekent Bolat geen nieuw contract, dan kan hij na dit seizoen de Ghelamco Arena transfervrij verlaten. De transfermarkt in Turkije is nog geopend tot dinsdagavond.