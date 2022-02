De negatieve reeks van Eupen gaat onverminderd verder: "Het is verschrikkelijk"

Quizvraag: wie stond aan de leiding in de Jupiler Pro League na tien speeldagen? Het is Eupen. Na de schitterende seizoenstart hebben de Panda's een vrije val ingezet. Ook zondag op bezoek bij Anderlecht maakte Eupen nooit aanspraak op punten.

Eupen gaf in de openingsminuten twee doelpunten cadeau aan paars-wit en holde zo achter de feiten aan. "Op die manier en zo snel doelpunten slikken, dat doet pijn. We kwamen toch snel terug in die wedstrijd en zijn er vol voor blijven gaan. We kunnen ook niet anders, gezien onze klassering", aldus Eupen-aanvaller Julien Ngoy.

Eupen is intussen weggezakt naar plaats veertien en moet stilaan bang naar beneden beginnen kijken. Wie had dat in oktober durven denken? "We waren nochtans met vertrouwen afgezakt naar Anderlecht", vertelde Ngoy. "Het is echt dringend tijd om punten te rapen... Hoe lang is dat alweer geleden, zestien matchen? Dat is gewoonweg verschrikkelijk!" De aanvaller van de Panda's was de zege tegen Beerschot, de enige in de voorbije zestien wedstrijden, vergeten.

"Wat de oorzaak is? Als we dat wisten, zouden we er iets aan kunnen doen! Het is geen kwestie van vertrouwen, want we beseffen dat we over heel wat kwaliteit beschikken. Maar op de een of andere manier valt het dubbeltje steevast naar de verkeerde kant", besluit Ngoy.